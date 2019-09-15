Reuters: в США считают, что атаки на Saudi Aramco были произведены с северо-запада

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Удары беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии были произведены с северо-западного направления, а не с территории Йемена, и это свидетельствует о причастности к атаке Ирана. С таким утверждением выступил в воскресенье представитель американской администрации высокого ранга, слова которого приводит агентство Reuters .

"Нет никакого сомнения в том, что за это ответственен Иран. Как ни крути, все равно выходит именно так. Другого кандидата просто нет. Факты свидетельствуют о том, что именно Иран был ответственен за это", - заявил он.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.