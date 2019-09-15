Эксперт: сотрудничество Ирана, РФ и Турции может заменить порядок США на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 15 сентября. /Корр. ТАСС Никита Смагин/. Трехстороннее сотрудничество Ирана, России и Турции способно заменить американский порядок в регионе Ближнего Востока, который Вашингтон пытался навязывать последние годы. Об этом заявил в воскресенье ТАСС директор международной программы Центра стратегических исследований при аппарате президента Ирана Диако Хоссейни.

"Идея трехстороннего сотрудничества при расширении числа участников способна стать реальной заменой американскому порядку, который Вашингтон пытался создавать в регионе за счет войны в Ираке в 2003 году и "арабской весны", - сказал Хоссейни. Он добавил, что "сотрудничество трех стран уже стало незаменимым для продолжения борьбы с терроризмом в Сирии, а также экономического и политического восстановления этой страны".

По словам Хоссейни, "саммит президентов Ирана, России и Турции является продолжением астанинского процесса и служит единственной многосторонней и регулярной и встречей, посвященной будущему Сирии и возвращению безопасности и стабильности в этом государстве". "Саммит также играет важную роль в процессе изоляции дипломатии США по сирийскому вопросу", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что "необходимо развивать успешный опыт трех стран на этом направлении с целью углубления взаимодействия и, возможно, создания региональной организации". "Цель состоит в том, чтобы получить постоянные механизмы для разрешения конфликтов на Ближнем Востоке", - считает Хоссейни.

Трехсторонний саммит по Сирии, в рамках которого состоятся переговоры между президентами России, Турции и Ирана Владимиром Путиным, Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани, пройдет в Анкаре 16 сентября. Кроме того, на полях мероприятия планируется двусторонняя встреча Путина и Роухани.

Первый российско-иранско-турецкий саммит по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам участники заявили, что создание зон деэскалации не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет арабской республики, а также призвали власти в Дамаске и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (апрель 2018 года), Тегеране (сентябрь 2018 года) и Сочи (февраль 2019 года).