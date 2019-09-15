Трамп заявил, что не готов к встрече с руководством Ирана без предварительных условий

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал не соответствующей действительности информацию о том, что он готов встретиться с руководством Ирана без каких-либо предварительных условий. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Лживые СМИ говорят, что я готов встретиться с Ираном "без предварительных условий". Это неверное утверждение (как всегда!)", - заявил он.

На прошлой неделе американский президент допустил возможность проведения встречи с иранским лидером Хасаном Роухани на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН в конце сентября. Во вторник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий, но придерживается линии на оказание максимального давления на Тегеран.

Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на источники, что Трамп обсуждал в понедельник идею смягчения режима санкций в отношении Ирана с целью способствовать своей встрече с Роухани в конце сентября, а Джон Болтон, отправленный позднее в отставку с поста помощника главы государства по национальной безопасности, высказался резко против.

В четверг Мнучин в эфире телекомпании CNBC сообщил, что пока встреча Трампа с иранским коллегой в Нью-Йорке не запланирована.