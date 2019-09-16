WP: США рассматривают возможность серьезного военного ответа на атаки на Saudi Aramco

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Американская администрация обсуждает возможность серьезного военного ответа на атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщает в воскресенье газета The Washington Post .

"Его [президента США Дональда Трампа] администрация серьезно обдумывала то, что ее представители характеризуют как серьезный военный ответ, хотя некоторые в Пентагоне, по этим данным, призывали к сдержанности", - пишет газета, ссылаясь на официальных лиц, говоривших на условиях анонимности. Согласно информации издания, Трамп также встречался в воскресенье с министром обороны страны Марком Эспером, подробности обсуждений не приводятся.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США "находятся в полной боеготовности" и ждут соображений Эр-Рияда относительно того, кто стоял за нападением.