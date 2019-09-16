Опрос: почти половина японцев поддержала проведенные в правительстве перестановки

ТОКИО, 16 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 46% жителей Японии выразили поддержку проведенным 11 сентября перестановкам в правительстве страны, в ходе которых был заменен ряд министров, включая глав МИД и Минобороны. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные в понедельник газетой The Yomiuri Shimbun .

При этом наиболее положительную оценку граждан получило назначение сына экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми - министром охраны окружающей среды. Его кандидатуру поддержали 69% опрошенных.

Вместе с тем 34% японцев негативно высказались о проведенных перестановках в кабмине. Основной причиной этого стало переназначение вице-премьера, министра финансов Таро Асо на его посту. Этим летом он вызвал серьезную критику со стороны общественности и оппозиционных партий из-за его высказываний по поводу пенсионной системы.

Рейтинг правительства премьер-министра Синдзо Абэ, по данным исследования, составляет 53%, что на 5 п.п. ниже, чем во время предыдущего опроса The Yomiuri Shimbun в августе. Еще 35% не заявили о том, что не поддерживают политику премьера.

Опрос проводился с 13 по 15 сентября по стационарным и мобильным телефонам по методу случайной выборки среди людей старше 18 лет. В нем приняли участие 1074 человека.

Абэ 11 сентября провел самые масштабные с 2012 года перестановки в правительстве. В общей сложности он заменил глав 13 из 19 ведомств, включая МИД, Минобороны, Минюст и Минэкономики. Свои позиции в кабмине сохранили министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, которые неизменно входили в состав правительства Абэ с момента его прихода к власти в декабре 2012 года.