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Атаки на предприятия Saudi Aramco

МИД Японии осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Подобные акты угрожают стабильности нефтяного рынка, заявили в ведомстве

ТОКИО, 16 сентября. /ТАСС/. Япония решительно осуждает террористическую атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и считает, что подобные акты угрожают стабильности нефтяного рынка.

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Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении японского министерства иностранных дел.

"Правительство Японии решительно осуждает такие террористические акты. Мир и стабильность на Ближнем Востоке чрезвычайно важны для всего международного сообщества. Стабильные поставки нефти из Ближневосточного региона необходимы для процветания всей мировой экономики, включая Японию", - отмечается в сообщении.

Теги
ЯпонияСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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