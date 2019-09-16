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Reuters: разведка Австралии считает, что за хакерской атакой на парламент стоит Китай

При этом австралийское правительство не собирается обнародовать результаты расследования, опасаясь ухудшения отношений с республикой

ТАСС, 16 сентября. Австралийская разведка пришла к выводу, что Министерство государственной безопасности КНР ответственно за кибератаку на внутренние сети парламента и политических партий, которая произошла в марте этого года в преддверии майских всеобщих выборов. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников, близких к расследованию.

По их данным, такое заключение было сделано отделом разведки по кибербезопасности вскоре после взлома, однако, по словам двух собеседников, правительство Австралии не собирается обнародовать результаты расследования, опасаясь ухудшения отношений с Китаем. Представитель администрации премьер-министра Скотта Моррисона отказался отвечать на вопросы агентства о выводах, содержащихся в докладе.

Reuters отмечает, что в последнее время Австралия активно укрепляет торговые связи с Китаем, так как КНР является главным импортером австралийских железной руды, угля, сельскохозяйственной продукции. Экспорт в Китай составляет одну треть от общего экспорта Австралии. Как подчеркнул один из источников агентства, если Канберра выступит с публичными обвинениями в адрес Пекина, появится "реальная перспектива нанести ущерб экономике".

В феврале разведка Австралии выявила факт взлома сети австралийского парламента, а также корпоративных сетей Либеральной, Лейбористской и Демократической партий. Тогда Моррисон заявил, что за кибератакой может стоять иностранное государство, однако не уточнил, какое. В результате кибернападения хакеры получили доступ к документам, касающимся налогообложения и международных отношений, а также к частной переписке членов правительства.

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