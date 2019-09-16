Сеул намерен содействовать возобновлению диалога США и КНДР

СЕУЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Республика Корея сконцентрируется на дипломатических усилиях, направленных на скорейшее возобновление и успешное проведение переговоров по денуклеаризации между США и КНДР. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник южнокорейским МИД.

"Министерство иностранных дел приложит все возможные усилия для того, чтобы диалог на рабочем уровне возобновился в скорейшее время, и для того, чтобы он привел к значимому прогрессу в вопросе полной денуклеаризации и установлению прочного мира", - подчеркнуло ведомство.

"Республика Корея и США будут осуществлять тесную координацию относительно стратегии ведения переговоров", - говорится в сообщении. Кроме того, МИД выразил надежду, что соседние страны, включая Китай, Россию и Японию "сыграют конструктивную роль" в мирном процессе на Корейском полуострове.

На прошлой неделе КНДР опубликовала заявление замминистра иностранных дел Цой Сон Хи, которая подчеркнула, что северокорейские дипломаты готовы встретиться с представителями США в конце сентября. При этом она предупредила, что американской стороне необходимо изменить свой подход на предстоящих переговорах и предложить Пхеньяну "альтернативы, основанные на приемлемых расчетах". О времени и месте проведения встречи пока не сообщалось.