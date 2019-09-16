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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иран ждет от Европы шагов по сохранению ядерной сделки

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави считает, что "ЕС пытается получить разрешение от США для реализации своих обещаний в рамках ядерной сделки"

ТЕГЕРАН, 16 сентября. /ТАСС/. Тегеран все еще ждет от европейских участников ядерной сделки шагов по ее сохранению. Об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Мы все еще ждем, что Европа сделает шаги по сохранению ядерной сделки", - сказал Мусави, выступление которого транслировал телеканал Press TV. Он добавил, что "Иран ведет переговоры с европейцами, в особенности с французской стороной". Однако, по словам представителя МИД, "ЕС пытается получить разрешение от США для реализации своих обещаний в рамках ядерной сделки".

Проблема иранского ядерного досье обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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