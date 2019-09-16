Иран ждет от Европы шагов по сохранению ядерной сделки

ТЕГЕРАН, 16 сентября. /ТАСС/. Тегеран все еще ждет от европейских участников ядерной сделки шагов по ее сохранению. Об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Мы все еще ждем, что Европа сделает шаги по сохранению ядерной сделки", - сказал Мусави, выступление которого транслировал телеканал Press TV. Он добавил, что "Иран ведет переговоры с европейцами, в особенности с французской стороной". Однако, по словам представителя МИД, "ЕС пытается получить разрешение от США для реализации своих обещаний в рамках ядерной сделки".

Проблема иранского ядерного досье обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.