Пушилин: ответом на нежелание Киева выполнять минские соглашения должны быть санкции

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Озвученная украинскими властями позиция о нежелании выполнять минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе должна повлечь за собой санкции как минимум со стороны стран - гарантов "Минска" Германии и Франции. На это указал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, комментируя заявления украинских политиков по поводу непредоставления Киевом особого статуса Донбасса и амнистии всем участникам конфликта.

"Заявления нового министра иностранных дел Украины о том, что Киев не намерен вносить изменения в свою конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу, не стали для нас неожиданностью. Собственно, как и предшествовавшие им пораженческие откровения Кучмы, с которыми он выступил на шестом году игнорирования минских соглашений. Говоря все эти годы о полной приверженности "Минску", украинские политики пытаются всячески избежать ответственности за невыполнение своих обязательств", - говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на сайте Донецкого агентства новостей.

Он напомнил, что пункты о предоставлении особого статуса и о недопущении преследования лиц, причастных к событиям в Донбассе, закреплены в комплексе мер, в поддержку которого Совет Безопасности ООН принял резолюцию, обязательную к исполнению. "Об изменениях и корректировках текста минских соглашений не может быть и речи. Если исходить из непредвзятости мирового сообщества, гарантов минских соглашений, то в отношении Украины за нарушение договоренностей, за неисполнение взятых на себя обязательств, а также публичное озвучивание этого должностными лицами, уже должны применяться санкции, по крайней мере от Германии и Франции!" - констатировал глава ДНР.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил 14 сентября, что украинская власть не будет вносить изменений в свою конституцию, которые касались бы предоставления особого статуса Донбассу, а также не планирует использовать механизм полной амнистии участников конфликта в рамках выполнения минских договоренностей. Ранее с подобным заявлением выступил глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кучма, указав, что президент страны Владимир Зеленский не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса, как это предусмотрено минскими соглашениями.

Комментируя высказывания Кучмы, полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов отметил, что любые решения и действия Киева и Донбасса должны соответствовать минским договоренностям, а подобные заявления - "не что иное, как прямое нарушение "Минска", которое ставит под угрозу мирный процесс". По его словам это разжигание конфликта в Донбассе, а совсем не мир, который обещали избирателям Украины.