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Роухани не будет встречаться с Трампом на полях Генассамблеи ООН

На прошлой неделе американский президент допустил возможность проведения встречи с лидером Ирана на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН в конце сентября

ТЕГЕРАН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани не планирует встречаться с лидером США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. Об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Эту информацию я не подтверждаю", - сказал Мусави, отвечая на вопрос о возможной встрече Роухани и Трампа. Выступление представителя МИД транслировал телеканал Press TV.

15 сентября Трамп назвал не соответствующей действительности информацию о том, что он готов встретиться с руководством Ирана без каких-либо предварительных условий. При этом на прошлой неделе американский президент допустил возможность проведения встречи с Роухани на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН в конце сентября.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанТрамп, Дональд
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