Делегации из России и Ирана обсудили в Вене сотрудничество в атомной сфере

ТЕГЕРАН, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсудили в понедельник в Вене сотрудничество в ядерной отрасли. Об этом сообщает агентство IRNA.

В переговорах участвовали делегации из России и Ирана, которые возглавляли Лихачев и Салехи. Стороны обсудили практические шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества, а также улучшению взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Салехи прибыл в Вену для участия в 63-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, где планирует провести консультации с рядом высокопоставленных лиц различных государств.

63-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ началась в понедельник в отделении ООН в Вене. Представители более 170 стран до 20 сентября будут обсуждать развитие атомной энергетики, проблемы ядерной безопасности, а также режим гарантий о нераспространении ядерного оружия и ядерные досье Ирана и КНДР.