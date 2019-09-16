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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: США и КНДР могут начать рабочий диалог в течение нескольких недель

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что он возобновится в скором времени

ТАСС, 16 сентября. Переговоры на рабочем уровне между США и КНДР могут возобновиться в течение нескольких недель. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на официальный источник в КНДР.

В понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что рабочий диалог между КНДР и США возобновится в скором времени, однако не назвал конкретных сроков.

Переговоры между США и КНДР по проблеме денуклеаризации буксуют с февраля этого года после безрезультатного завершения ханойского саммита лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Два лидера затем встретились в июне в Пханмунджоме и договорились о перезапуске диалога, но этого до сих пор не произошло.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнВьетнамТрамп, Дональд
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