СМИ: США и КНДР могут начать рабочий диалог в течение нескольких недель

ТАСС, 16 сентября. Переговоры на рабочем уровне между США и КНДР могут возобновиться в течение нескольких недель. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на официальный источник в КНДР.

В понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что рабочий диалог между КНДР и США возобновится в скором времени, однако не назвал конкретных сроков.

Переговоры между США и КНДР по проблеме денуклеаризации буксуют с февраля этого года после безрезультатного завершения ханойского саммита лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Два лидера затем встретились в июне в Пханмунджоме и договорились о перезапуске диалога, но этого до сих пор не произошло.