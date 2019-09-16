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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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МИД КНР назвал обвинения США в адрес Ирана за атаки на НПЗ Saudi Aramco безответственными

Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что сначала необходимо провести расследование и получить его результаты

ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Выдвижение любых обвинений без проведения должного расследования инцидента является безответственным действием. Об этом в понедельник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявления госсекретаря США Майкла Помпео, обвинившего власти Ирана в причастности к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

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"Мы полагаем, что безответственно винить кого-либо без проведения должного расследования и получения его результатов", - указала дипломат.

"Наша позиция заключается в том, что мы выступаем против любых действий, которые могут создать или усилить трения. Надеемся, что стороны воздержатся от таких действий и будут проявлять сдержанность", - подчеркнула Хуа Чуньин.

В новость были внесены изменения (10:50 мск) - добавлены подробности.

Теги
СШАИранКитайСаудовская АравияПомпео, Майкл (Майк)Атаки на предприятия Saudi Aramco
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