В Тегеране заявили, что отношения Ирана с РФ и Турцией достигли исторического максимума

ТЕГЕРАН, 16 сентября. /ТАСС/. Отношения Тегерана с Москвой и Анкарой находятся на самом высоком уровне за всю историю. Об этом в понедельник заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"Наши отношения с Россией и Турцией находятся на самом высоком уровне за всю историю", - приводит слова Рабии телерадиовещательная корпорация IRIB. Он добавил, что "основная стратегия Тегерана на международной арене - выстраивать диалог с соседями [по региону]".

16 сентября в Анкаре проходит трехсторонний саммит по Сирии, в рамках которого состоятся переговоры между президентами России, Турции и Ирана Владимиром Путиным, Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани. Кроме того, на полях мероприятия планируется двусторонняя встреча Путина и Роухани.

Первый российско-иранско-турецкий саммит по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам участники заявили, что создание зон деэскалации не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет арабской республики, а также призвали власти в Дамаске и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (апрель 2018 года), Тегеране (сентябрь 2018 года) и Сочи (февраль 2019 года).