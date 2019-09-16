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В Иране заявили о готовности сотрудничать с ООН ради разрешения кризиса в Йемене

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подчеркнул, что только переговоры могут быть моделью разрешения ближневосточных кризов

ТЕГЕРАН, 16 сентября. /ТАСС/. Тегеран готов сотрудничать с ООН с целью урегулирования кризиса в Йемене. Об этом в понедельник заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

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"Иран готов к сотрудничеству с ООН ради достижения мира в Йемене", - приводит слова Рабии пресс-служба правительства. По его словам, "только переговоры могут быть моделью разрешения ближневосточных кризов, а в нестабильности не заинтересована ни одна страна региона".

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В результате атак на нефтяные объекты королевства добыча нефти сократилась на 50%.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Теги
ИранЙеменСаудовская АравияВоенная операция в ЙеменеАтаки на предприятия Saudi Aramco
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