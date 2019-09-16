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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Хуситы предостерегли иностранцев от нахождения на саудовских нефтяных объектах

По словам мятежников, эти цели могут снова атаковать в любой момент

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Иностранным специалистам следует избегать посещения подвергшихся атакам нефтяных объектов Саудовской Аравии, поскольку они могут стать целью новых ударов в любой момент. Об этом заявил в понедельник официальный представитель вооруженных сил йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа.

"Хочу предупредить компании и иностранцев о том, что им не следует присутствовать на предприятиях, которые пострадали от ударов, поскольку они все еще находятся под нашим прицелом и могут стать объектами нападения в любой момент, - передает слова генерала телеканал Al Massira. - Саудовскому режиму мы хотим сказать: наша длинная рука сможет дотянуться до каждого места, куда мы захотим, и в любое время, которое мы определим, поэтому ему следует прекратить агрессию и блокаду Йемена". Сариа также сообщил, что в диверсиях против нефтеперерабатывающих заводов в королевстве были использованы летательные аппараты с новыми типами двигателей, в том числе реактивными.

В ночь на 14 сентября хуситы атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны 10 беспилотниками. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

После нападений добыча нефти в королевстве сократилась на 50%. Как сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в саудовском правительстве, власти страны рассчитывают, что Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть к вечеру понедельника.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к ударам Иран. По его словам, нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена. В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными. Президент США Дональд Трамп 15 сентября на фоне этих событий дал разрешение при необходимости задействовать национальные стратегические резервы нефти.

Теги
ИранЙеменСаудовская АравияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Атаки на предприятия Saudi Aramco
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