Разумков заявил, что 39% украинцев позитивно оценивают работу Верховной рады

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Почти 40% украинцев положительно оценивают работу Верховной рады IX созыва. Об этом в понедельник на заседании согласительного совета парламента сообщил спикер Дмитрий Разумков.

"Деятельность новоизбранного парламента позитивно оценивают 39% наших соотечественников, на порядок выше, чем работу прежней Рады [поддержка Рады VIII созыва составляла 4%]. Надеюсь, эта цифра будет увеличиваться, а эффективность нашей работы будет оставаться такой же высокой", - сказал он, пояснив, что эти данные были опубликованы на прошлой неделе "одной из известных социологических групп".

Разумков также выразил надежду, что рейтинг поддержки парламента сможет догнать президентский, который составляет 71%. "У президента государства уровень поддержки 71%. Я надеюсь, что Рада IX созыва не будет отставать от этого показателя", - сказал спикер.

О высоком рейтинге власти заявил в опубликованном в понедельник интервью Би-би-си глава офиса президента Украины Андрей Богдан и подчеркнул, что руководство страны "делает все на основании социологических исследований". "Мы ничего не делаем, пока не убедимся, что общество этого требует", - сказал Богдан. По его словам, на Украине всегда был уровень недоверия к власти 75%, а доверия - 10%, а сейчас, власти доверяют 55%, а не доверяют - 10%.

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