В Пекине заявили, что любые попытки вбить клин между Китаем и Россией обречены на провал

ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Отношения Китая и России являются образцовым партнерством крупных держав, и любые попытки "вбить клин" между странами обречены на провал. Как заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Китай приветствует то, как министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Труд" оценил текущее развитие отношений между двумя странами.

"Мы высоко ценим то, как министр Лавров позитивно оценивает российско-китайские отношения", - сказала дипломат. Она напомнила, что в этом году отмечается 70-летняя годовщина создания КНР и установления дипломатических отношений между двумя странами. "Отношения Китая и России выстояли перед изменениями на международной арене, они обладают большой жизненной силой, и перед ними широкие перспективы", - добавила Хуа Чуньин.

По ее словам, партнерство РФ и КНР служит "истинным примером отношений между крупными державами". "Мы делаем ставку на диалог, а не конфронтацию, на партнерство, а не на альянс, а также не действуем против третьих стран. Наши отношения стали великими и прочными. Никто не сможет вбить клин между нами, и любые попытки создать брешь между Китаем и Россией обречены на провал", - резюмировала официальный представитель МИД КНР.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Труд", опубликованном 13 сентября, отметил, что с коллегами из КНР у российской стороны давно установились конструктивные, доверительные и товарищеские отношения. По его словам, "ткань двустороннего взаимодействия столь плотная, что третьим силам просто некуда "вбивать клин".