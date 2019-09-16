Глава офиса Зеленского считает, что контакты с Путиным дают надежду на мир в Донбассе

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Контакты президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского дают надежду на урегулирование ситуации в Донбассе. Такое мнение выразил глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

"То, что я знаю, - было три телефонных разговора (двух президентов - прим.ТАСС). Суть и интонация этих разговоров дают мне надежду на завершение военного конфликта", - сказал он в интервью Украинской службе "Би-би-си", опубликованном в понедельник.

При этом на вопрос о том, когда следует этого ожидать Богдан сказал: "Когда для этого придет время".

Говоря о своих контактах с руководством администрации президента РФ, Богдан отметил, что звонил главе администрации несколько раз, но разговор не состоялся. "Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной разговаривать", - сказал Богдан.