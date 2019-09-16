У Лондона нет ясности в вопросе о том, кто стоит за атаками на НПЗ Saudi Aramco

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Лондон пока не располагает четкой картиной произошедшего в ходе нападения на нефтеперерабатывающие предприятия компании Saudi Aramco и не может говорить о том, кто несет за них ответственность. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил в понедельник глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Что касается вопроса о том, на ком лежит ответственность [за нападение], то картина все еще не до конца ясна. Мы работаем над тем, чтобы установить, что именно произошло. Прежде чем я смогу говорить о том, кто несет за это ответственность и каковы будут последствия их действий, я хочу получить четкую картину. Пока что у нас ее нет, но мы должны довольно скоро получить ее", - сказал Рааб.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Лондон оказать военную помощь Саудовской Аравии в случае необходимости, Рааб заявил, что "забегать вперед" не стоит, и сначала необходимо внести ясность в произошедшее.

"До того, как мы сможем ответственно рассмотреть вопрос о том, какой ответ требуется с нашей стороны, нужно установить все факты. Вчера у меня состоялась беседа с госсекретарем США Майклом Помпео, сегодня я буду говорить с другими нашими международными партнерами, чтобы убедиться, что у нас перед глазами есть четкая картина," - добавил он.

По словам Рааба, ситуация "крайне серьезна" и уже отражается на состоянии международного нефтяного рынка и поставках энергоносителей. С его точки зрения, международное сообщество должно проявить максимально возможное единство, дав "ясный и согласованный" ответ на произошедшее.