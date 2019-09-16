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Кризис в Сирии

CNN: президенты Турции и Ирана проводят переговоры в Анкаре в преддверии саммита по Сирии

Ожидается, что Реджеп Тайип Эрдоган также проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани проводят в понедельник двусторонние переговоры в Анкаре в преддверии саммита по Сирии. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По его данным, иранский президент в 11:30 по местному времени (совпадает с московским) прибыл во дворец Чанкая, который расположен в одноименном столичном районе.

Ожидается, что Эрдоган также проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Во второй половине дня президенты трех стран встретятся в рамках трехстороннего саммита, посвященного сирийскому урегулированию.

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Путин, Владимир ВладимировичИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииРоухани, ХасанЭрдоган, Реджеп Тайип
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