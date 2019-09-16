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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В МИД Ирана заявили, что Тегеран готовит четвертый этап сокращения обязательств по СВПД

Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави отметил, что Тегеран "будет привержен ядерной сделке, пока соблюдается баланс между правами и обязанностями Ирана в рамках СВПД"

ТАСС, 16 сентября. Тегеран разрабатывает меры, которые составят четвертый этап сокращения его обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом, как сообщило агентство IRNA, заявил в понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

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"Третий этап [сокращения обязательств] в настоящее время выполняется, четвертый находится в стадии подготовки", - указал представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Мусави добавил, что Тегеран "будет привержен ядерной сделке, пока соблюдается баланс между правами и обязанностями Ирана в рамках СВПД". "Если же пребывание Ирана в договоре станет не в его интересах, то Тегеран примет необходимые меры", - пояснил официальный представитель МИД.

6 сентября Тегеран приступил к третьему этапу сокращения своих обязательств в рамках ядерной сделки, в ходе которого страна отказалась от соблюдения ограничений на атомные исследования. По заявлению иранской стороны, действия продиктованы тем, что европейские участники соглашения не в полной мере выполняют свои обещания.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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