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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Генсек ООН призвал наладить устойчивый диалог по вопросу ядерной сделки с Ираном

Антониу Гутерриш также отметил усилия МАГАТЭ по проверке обязательств Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий

ВЕНА, 16 сентября. /ТАСС/. ООН обеспокоена ростом напряженности вокруг ядерной программы Ирана и призывает заинтересованные стороны наладить устойчивый диалог для мира и стабильности. Об этом говорится в послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое зачитал в понедельник участникам Генеральной конференции МАГАТЭ замгенсекретаря ООН и исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов.

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"Приветствую усилия агентства [МАГАТЭ] по проверке обязательств Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Тем не менее, растущая напряженность в связи с иранским ядерным вопросом все больше беспокоит нас. Устойчивый диалог крайне необходим для обеспечения мира и стабильности в регионе", - отметил генсек ООН.

63-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ началась в понедельник в отделении ООН в Вене. Представители более 170 стран до 20 сентября будут обсуждать развитие атомной энергетики, проблемы ядерной безопасности, а также режим гарантий о нераспространении ядерного оружия и ядерные досье Ирана и КНДР.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаГутерриш, Антониу
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