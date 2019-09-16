В МАГАТЭ заявили, что готовы вернуться к проверкам ядерной программы КНДР

ВЕНА, 16 сентября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоено развитием ядерной программы КНДР и готово вернуться к проведению проверок в этой стране. Об этом заявил в понедельник исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ на Генеральной конференции агентства в Вене.

Феруцэ напомнил, что прошло более 10 лет с того момента, когда инспекторы МАГАТЭ были вынуждены покинуть КНДР. Но агентство продолжает наблюдать за ядерной программой КНДР, включая использование спутниковых изображений.

"Ядерная деятельность КНДР продолжает оставаться причиной серьезной обеспокоенности. Вклад этой программы является безусловным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности [ООН] и заслуживает сожаления. Агентство готово сыграть существенную роль в проверке ядерной программы КНДР, если политическое соглашение будет достигнуто заинтересованными сторонами. Призываем КНДР полностью выполнять обязательства соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, сотрудничать с агентством и решать все остающиеся вопросы", - подчеркнул и.о. гендира МАГАТЭ.

По итогам первого в истории саммита руководителей США и КНДР 12 июня 2018 года в Сингапуре Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В апреле 2018 года Пхеньян объявил об отказе от проведения тестов ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности с целью развития социалистической экономики страны и повышения уровня жизни населения. После этого в мае КНДР ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. За период с 2016 по 2017 годы КНДР осуществила около 40 запусков баллистических ракет.

Вопрос денуклеаризации Корейского полуострова поднимался на саммите США - КНДР 27-28 февраля 2019 года в Ханое. Однако на этой встрече президенту США Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну не удалось прийти к соглашению. В то же время стороны договорились продолжить диалог.