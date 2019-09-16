В первом туре президентских выборов в Тунисе лидируют Саид и Каруи

ТУНИС, 16 сентября. /ТАСС/. Каис Саид и Набиль Каруи сохраняют лидерство в первом туре досрочных президентских выборов в Тунисе. Об этом сообщила в понедельник в ходе пресс-конференции Высшая независимая комиссия по выборам (выполняет функции Центризбиркома) республики.

По ее данным, на настоящий момент обработаны 39% бюллетеней. В частности, по состоянию на 11:56 по местному (13:56 мск) за независимого кандидата Каиса Саида проголосовали 18,9% (253 844) избирателей, в пользу медиамагната Набиля Каруи отдали свои голоса 15% (200 776) избирателей. На третьем месте с 13,1% (176 531) голосов следует кандидат от исламистской партии "Ан-Нахда" Абдельфаттах Муру, на четвертом расположился министр национальной обороны Абдель Карим аз-Збиди, получивший 9,9% (132 636) голосов.

Обнародованные в воскресенье результаты экзитполов показали, что ни один из кандидатов, участвовавших в голосовании на досрочных президентских выборах в Тунисе, не набрал более 50% голосов избирателей. Во второй тур, по их данным, выйдут Каис Саид (19,5% голосов) и Набиль Каруи (15,5%).

До начала волеизъявления в числе фаворитов называли покинувших свои посты для участия в выборах главу правительства Юсефа Шахеда и министра национальной обороны Абдель Карима аз-Збиди, а также временно исполняющего обязанности спикера парламента Абдельфаттаха Муру и помещенного в тюрьму тунисского медиамагната Набиля Каруи, которого обвиняют в отмывании денег, коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Согласно тунисскому закону о выборах и референдуме, результаты голосования должны быть объявлены Центризбиркомом не позднее трех дней с момента закрытия последнего избирательного участка. В том случае, если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур, который должен пройти не позднее 13 октября. В соответствии с конституцией Туниса, глава государства избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.