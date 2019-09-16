Глава ЕК объяснила введение поста ответственного за защиту европейского образа жизни

БРЮССЕЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Вмешательство иностранных сил в европейскую политику, а также действия националистов внутри самих стран Евросоюза угрожают европейским ценностям и устоям. Этим объясняется введение новой должности заместителя главы Еврокомиссии (ЕК) по защите европейского образа жизни, который займет нынешний официальный представитель института Маргаритис Схинас. Такое пояснение дала в своей колонке в бельгийской газете Le soir назначенный председатель нового состава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Европейский образ жизни ежедневно оспаривается противниками Европы - как внешними силами, так и внутри наших границ. Мы видели вмешательство иностранных стран в наши выборы, а также видели попытки популистов дестабилизировать нас изнутри при помощи низкопробных националистических лозунгов, - говорит она. - Они хотят постепенно подорвать наши устои и посеять раздор между нами. Мы должны этому противостоять".

10 сентября фон дер Ляйен сообщила, что пост заместителя главы ЕК по защите европейского образа жизни появится в новом составе ЕК, который начнет работать с 1 ноября. По ее словам, эту должность займет бывший глава пресс-службы Еврокомиссии грек Маргаритис Схинас. Решение фон дер Ляйен вызвало волну критики и требований о пояснениях, в частности со стороны европейских журналистов и депутатов Европарламента (ЕП). Назначенный глава ЕК выступит перед евродепутатами на этой неделе на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.