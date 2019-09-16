Зеленский заявил, что мир в Донбассе и возвращение Крыма остаются его основными задачами

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что по-прежнему считает мир в Донбассе и возвращение Крыма своим основными задачами на посту главы государства и отказываться в этой связи от санкций в отношении РФ не намерен.

"Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий - моя главная миссия как президента Украины, - сказал он после переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. - И мы очень рассчитываем на вашу дипломатическую поддержку, санкционное давление наших партнеров, в том числе и Словакии".

Зеленский заявил, что рассчитывает на саммите "нормандской четверки" прежде всего решить вопрос с обменом удерживаемыми лицами в Донбассе по формуле "всех на всех", а также договориться о полном отводе войск от линии соприкосновения. Что же касается местных выборов в Донбассе, то они, по его словам, возможны только после вывода войск с "оккупированных территорий".

"Главный вопрос "нормандской четверки" - не поднимать, а окончательно решить вопрос с обменом пленными по формуле "всех на всех", - сказал он. - Второй вопрос - это окончательное решение с разведением войск, сначала в Золотом и Петровском, а потом в четкие сроки на всей территории. И третье. Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, то мы должны понимать, что четкие сроки выборов будут после вывода оттуда всех войск".

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