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СМИ: Иран задержал судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива

По информации агентства Fars, на борту судна, направлявшегося в ОАЭ, находилось 250 тыс. литров дизельного топлива

ТЕГЕРАН, 16 сентября. /ТАСС/. Иранские пограничники задержали по подозрению в контрабанде топлива судно, направлявшееся в ОАЭ. Об этом в понедельник сообщило агентство Fars.

Отмечается, что судно, задержанное в Персидском заливе, следовало из расположенной на юге Ирана провинции Хормозган. На его борту находилось 250 тыс. литров контрабандного дизельного топлива.

Задержание произошло в нескольких десятках километров от острова Большой Танб. Находившаяся на борту команда из 11 человек арестована и передана в распоряжение судебных органов.

7 сентября иранские военные задержали в Персидском заливе судно с командой из 12 филиппинцев на борту по подозрению в контрабанде топлива. 3 сентября ВМС Ирана задержали семь рыболовецких судов в Оманском заливе. Судна, в команде которых было 24 иностранца, были задержаны силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) по причине несоблюдения разрешенной дистанции от побережья для ловли рыбы.

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