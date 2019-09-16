Евросоюз все еще не получил от Лондона предложений по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Евросоюз все еще не получил от Великобритании предложений по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава сообщества в рамках сделки, одобренной Брюсселем и Лондоном 25 ноября 2018 года. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в понедельник в Брюсселе по итогам встречи в Люксембурге главы ЕК Жан-Клода Юнкера и британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Президент Юнкер напомнил [Джонсону], что Великобритания ответственна за то, чтобы предложить функциональные с правовой точки зрения решения, совместимые с соглашением о выходе [от 25 ноября]. Президент Юнкер подчеркнул неизменную готовность Еврокомиссии изучить, отвечают ли такие предложения целям "бэкстопа" [временный режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit]. Таких предложений пока не поступало", - отмечается в коммюнике.