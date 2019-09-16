Роухани и Эрдоган провели двусторонние переговоры в Анкаре

ТЕГЕРАН, 16 сентября. /ТАСС/. Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Тайип Эрдоган провели двусторонние переговоры в Анкаре в преддверии саммита по Сирии. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте президента Ирана.

"В ходе переговоров президенты двух стран назвали отношения между Тегераном и Анкарой прочными, дружественными и расширяющимися. Кроме того, они указали на необходимость укреплять и развивать сотрудничество во всех областях", - говорится в заявлении.

"Модель трехстороннего сотрудничества Ирана, Турции и России по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке идет на пользу региону", - заявил Роухани. Он добавил, что "стабильное функционирование водных маршрутов в Персидском и Оманском заливе, а также в районе Ормузского пролива имеет особое значение для Тегерана, который обязан обеспечивать их безопасность".

В свою очередь Эрдоган отметил "неэффективность санкций США в отношении Ирана". "Сохранение ядерной сделки имеет решающее значение для успеха диалога и дипломатии", - сказал он в ходе переговоров.

16 сентября в Анкаре проходит трехсторонний саммит по Сирии, в рамках которого состоятся переговоры между президентами России, Турции и Ирана.

Первый российско-иранско-турецкий саммит по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам участники заявили, что создание зон деэскалации не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет арабской республики, а также призвали власти в Дамаске и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога. Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (апрель 2018 года), Тегеране (сентябрь 2018 года) и Сочи (февраль 2019 года).