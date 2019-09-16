Матвиенко ждут с визитом в Узбекистане в октябре

ТАШКЕНТ, 16 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко может в начале октября посетить с визитом Республику Узбекистан. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы Сената (верхней палаты) Олий мажлиса (парламента) республики.

"В первые дни октября ожидается визит в Узбекистан председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко", - говорится в сообщении.

В понедельник в Сенате прошла встреча председателя верхней палаты Танзили Нарбаевой и спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, прибывшего в Ташкент с визитом.

По данным пресс-службы, в ходе переговоров стороны выразили готовность и далее развивать сотрудничество в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, Межпарламентского союза и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В сообщении отмечается также, что визит председателя нижней палаты парламента России является логическим продолжением активного межпарламентского диалога двух стран.