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Матвиенко ждут с визитом в Узбекистане в октябре

В верхней палате парламента республики сообщили, что ожидают визит спикера Совета Федерации "в первые дни октября"

ТАШКЕНТ, 16 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко может в начале октября посетить с визитом Республику Узбекистан. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы Сената (верхней палаты) Олий мажлиса (парламента) республики.

"В первые дни октября ожидается визит в Узбекистан председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко", - говорится в сообщении.

В понедельник в Сенате прошла встреча председателя верхней палаты Танзили Нарбаевой и спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, прибывшего в Ташкент с визитом.

По данным пресс-службы, в ходе переговоров стороны выразили готовность и далее развивать сотрудничество в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, Межпарламентского союза и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В сообщении отмечается также, что визит председателя нижней палаты парламента России является логическим продолжением активного межпарламентского диалога двух стран.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаУзбекистан
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