Немецкий депутат предложил возобновить экспорт оружия в Саудовскую Аравию

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Германии следует возобновить экспорт вооружений в Саудовскую Аравию, прекращенный после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявил эксперт Христианско-демократического союза по внешней политике, депутат Бундестага Юрген Хардт в интервью редакционной группе RND. Выдержки опубликованы в понедельник.

По его словам, Запад заинтересован в том, чтобы Саудовская Аравия имела возможности для самообороны. "Именно поэтому нам стоит в очередной раз пересмотреть взаимодействие в области вооружения. Отмена эмбарго на экспорт оборонительных систем вооружений отвечает нашим стратегическим интересам", - сказал он.

Германия решила в начале ноября 2018 года остановить экспорт военных товаров в Саудовскую Аравию из-за дела Хашкаджи. Эмбарго действует до 30 сентября, не исключено, что его действие будет продлено.

В ночь на 14 сентября предприятия нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах".