Аравийская коалиция назвала терактом атаку на объекты Saudi Aramco

ТАСС, 16 сентября. Нападение на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco является террористической атакой. Об этом во вторник заявил официальный представитель аравийской коалиции, которую возглавляет Эр-Рияд, Турки аль-Малики.

"Атаки, совершенные в субботу на предприятия Saudi Aramco, являются террористической агрессией", - приводит его слова телеканал Al Arabiya.

Аль-Малики заявил, что предварительные данные "позволяют предположить, что атаки на объекты нефтяной компании были совершены с использованием оружия, изготовленного в Иране". Он также указал, что, согласно расследованию коалиции, "агрессия была осуществлена не с территории Йемена", как об этом заявляли сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Аль-Малики также отметил, что, несмотря на имеющиеся угрозы, "коалиция в состоянии обеспечить полную защиту жизненно важных объектов на территории Саудовской Аравии".