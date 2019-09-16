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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Аравийская коалиция назвала терактом атаку на объекты Saudi Aramco

Нападение было осуществлено не с территории Йемена, считают в коалиции
Повреждения на нефтеперерабатывающем заводе в районе города Абкаик U.S. government/Digital Globe via AP
Описание
Повреждения на нефтеперерабатывающем заводе в районе города Абкаик
© U.S. government/Digital Globe via AP

ТАСС, 16 сентября. Нападение на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco является террористической атакой. Об этом во вторник заявил официальный представитель аравийской коалиции, которую возглавляет Эр-Рияд, Турки аль-Малики.

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"Атаки, совершенные в субботу на предприятия Saudi Aramco, являются террористической агрессией", - приводит его слова телеканал Al Arabiya.

Аль-Малики заявил, что предварительные данные "позволяют предположить, что атаки на объекты нефтяной компании были совершены с использованием оружия, изготовленного в Иране". Он также указал, что, согласно расследованию коалиции, "агрессия была осуществлена не с территории Йемена", как об этом заявляли сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Аль-Малики также отметил, что, несмотря на имеющиеся угрозы, "коалиция в состоянии обеспечить полную защиту жизненно важных объектов на территории Саудовской Аравии".

Теги
ИранСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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