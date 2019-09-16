В Минобороны Сербии опровергли заявления экс-главы МИД о поставках оружия в Йемен

БЕЛГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Сербские военные предприятия не поставляют оружие повстанцам в Йемене. Об этом заявило в понедельник Минобороны страны, комментируя высказывания бывшего главы сербского МИД Вука Еремича.

"В связи со злонамеренными и неточными заявлениями Вука Еремича о поставках оружия с предприятия "Крушик", ради правдивого оповещения общественности сообщаем, что предприятие "Крушик" не поставляет оружие и боеприпасы в Йемен", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что контролируют экспорт вооружений и товаров двойного назначения вместе с еще тремя министерствами и не давали одобрения на подобные поставки.

Ранее экс-глава МИД и бывший председатель Генассамблеи ООН Вук Еремич в эфире одного из сербских каналов обвинил отца главы МВД Сербии Небойши Стефановича в организации поставок оружия в Йемен через свою фирму Junajted BG.

Предприятие "Крушик" в центральной Сербии занимается производством минометных мин, управляемых и неуправляемых ракет, авиабомб, снарядов и патронов, кумулятивных мин, ручных гранат, противотанковых мин. Фабрика также занимается ремонтом техники и продлением срока службы ракетных систем. Беспилотные летательные аппараты не являются профилем предприятия.