Израиль на период выборов на сутки вводит режим блокады палестинских территорий

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Израиль на период парламентских выборов в стране на сутки с полуночи 17 сентября по полночь 18 сентября вводит в действие режим блокады палестинских территорий. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В соответствии с оценкой ситуации в области безопасности и директивами политического эшелона режим изоляции будет введен в отношении Иудеи и Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан], а пограничные переходы на границе с сектором Газа будут закрыты с полуночи в ночь с понедельника на вторник [в полночь с 16 на 17 сентября]. Открытие переходов и снятие блокады состоятся в полночь в среду, 18 сентября 2019 [в ночь на среду] после оценки ситуации", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Повторные парламентские выборы в Израиле назначены на 17 сентября. По итогам предыдущих выборов, состоявшихся 9 апреля 2019 года, премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительственную коалицию, так как его поддержали лишь 60 из 120 депутатов Кнессета. 29 мая истек отведенный ему законом срок в 42 дня на создание правительства, и сам премьер инициировал и добился утверждения в первые часы 30 мая 2019 года закона о самороспуске парламента и назначения повторных выборов.