Джонсон: понятность параметров сделки по Brexit не означает, что "дело в шляпе"

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что общие параметры сделки с ЕС по Brexit, которая устроила бы Лондон, уже понятны, однако это пока не означает, что ее можно будет добиться. Об этом глава британского правительства заявил в понедельник в Люксембурге по итогам переговоров с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"Да, есть хорошие шансы достичь сделки, да, я вижу, как она будет выглядеть, все примерно понимают, что может быть сделано", - приводит его слова агентство Reuters.

"Это сложный момент, и мы очевидно очень, очень хотим сделать это [добиться сделки], но я не хочу, чтобы люди думали, будто дело в шляпе. Есть сложная работа, которую еще предстоит сделать", - заметил британский премьер.

Ранее в заявлении Еврокомиссии, распространенном по итогам встречи Джонсона и Юнкера, указывалось на то, что Евросоюз все еще не получил от Великобритании предложений по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава сообщества в рамках сделки, одобренной Брюсселем и Лондоном 25 ноября 2018 года.

На это обратил внимание и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. На пресс-конференции после переговоров с Джонсоном он сказал, что достигнутое в прошлом году соглашение между Лондоном и Брюсселем - единственное, которое остается на столе для переговоров. Британский премьер-министр в последний момент отказался от участия в пресс-конференции.