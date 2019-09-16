WSJ: Вашингтон и Эр-Рияд "рассматривают возможность ответных атак" в отношении Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Вашингтон располагает разведывательными данными, свидетельствующими о том, что ответственность за удары по саудовским нефтяным объектам несет Иран, сведения были переданы Эр-Рияду. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal .

По словам ее источников, "американские официальные лица заявляют, что, согласно данным разведки, Иран был плацдармом для нанесения разрушительного удара" по предприятиям компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. По сведениям издания, Вашингтон и Эр-Рияд "рассматривают возможность ответных атак" в отношении Ирана.

Вместе с тем в публикации уточняется, что саудовские власти пока не пришли к окончательному мнению относительно того, были ли удары нанесены с территории Ирана. Представители королевства дали понять, что предоставленная американской стороной информация не является исчерпывающей, констатирует издание.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах".

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными. В воскресенье президент США Дональд Трамп на фоне этих событий дал разрешение при необходимости задействовать национальные стратегические резервы нефти.