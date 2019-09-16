{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Атаки на предприятия Saudi Aramco

WSJ: Вашингтон и Эр-Рияд "рассматривают возможность ответных атак" в отношении Ирана

По данным источников газеты, "американские официальные лица заявляют, что, согласно данным разведки, Иран был плацдармом для нанесения разрушительного удара" по предприятиям компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Описание
© EPA-EFE/ALI HAIDER

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Вашингтон располагает разведывательными данными, свидетельствующими о том, что ответственность за удары по саудовским нефтяным объектам несет Иран, сведения были переданы Эр-Рияду. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

На эту тему
Атаки на предприятия Saudi Aramco. Факты

По словам ее источников, "американские официальные лица заявляют, что, согласно данным разведки, Иран был плацдармом для нанесения разрушительного удара" по предприятиям компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. По сведениям издания, Вашингтон и Эр-Рияд "рассматривают возможность ответных атак" в отношении Ирана.

Вместе с тем в публикации уточняется, что саудовские власти пока не пришли к окончательному мнению относительно того, были ли удары нанесены с территории Ирана. Представители королевства дали понять, что предоставленная американской стороной информация не является исчерпывающей, констатирует издание.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах".

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными. В воскресенье президент США Дональд Трамп на фоне этих событий дал разрешение при необходимости задействовать национальные стратегические резервы нефти.

Теги
СШАИранСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
На границе Киргизии и Таджикистана в результате перестрелки погиб пограничник
Читать полностью