На границе Киргизии и Таджикистана в результате перестрелки погиб пограничник

БИШКЕК, 16 сентября. /ТАСС/. Перестрелка произошла в понедельник на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в киргизской Государственной пограничной службе (ГПС).

"Таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв <...> кыргызский пограничный пост Максат, а затем - временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области. По предварительным данным, погиб военнослужащий ГПС", - заявил представитель погранведомства.

По данным киргизской стороны, причиной перестрелки стало проведение таджикскими гражданами строительных работ на несогласованном участке границы. "В ответ на это гражданин Кыргызстана также начал строительство забора на территории [у] своего дома, расположенного в данной местности", - заверил собеседник. По его словам, таджикские военнослужащие потребовали "в агрессивной форме" от киргизского гражданина прекратить строительство, после чего "завязалась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку".

Как сообщается в заявлении пресс-центра Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, несколько граждан этой страны получили огнестрельные ранения в результате перестрелки.

"Вопреки подписанным ранее соглашениям, сторона Кыргызстана 16 сентября 2019 года в 18:45 часов на территории спортивной площадки махалли Бахор сельского джамоата Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района Согдийской области начала строительство неизвестного сооружения, жители которого воспротивились этим незаконным действиям граждан Киргизии и потребовали у них прекратить строительные работы", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, киргизская сторона мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250-300 человек, которые "прибегли к провокационным действиям и в 19:00 открыли огонь в сторону невооруженных граждан махалли Бахор, в результате чего несколько граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения".

В заявлении говорится, что "провокационные действия киргизских пограничников расцениваются как попытки искусственным путем нагнетать обстановку на линии государственной границы". По информации ведомства, в настоящее время представители соответствующих органов двух стран находятся на месте событий и проводят среди населения разъяснительные работы для нормализации обстановки.

Ситуация на границе двух республики обострилась 14 сентября после того, как граждане Таджикистана начали строительные работы на спорном участке государственной границы в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии. В связи с этим киргизская сторона усилила охрану границы с Таджикистаном.

Протяженность границы между двумя странами составляет 970 км. На сегодняшний день стороны утвердили линию прохождения рубежа на протяжении 519 км.

В новость были внесены изменения (19:38 мск) — добавлены подробности.