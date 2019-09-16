В Армении объявили о начале процесса прекращения полномочий главы КС

ЕРЕВАН, 16 сентября. /ТАСС/. Парламентская фракция правящей политической силы Армении - блока "Мой шаг" - заявила о начале процесса прекращения полномочий председателя Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна на основании дисциплинарных нарушений и конфликта интересов. Об этом в понедельник вечером после закрытого заседания фракции сообщили лидер фракции Лилит Макунц и глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.

"Фракция "Мой шаг" решила обратиться к председателю парламента с просьбой начать процесс прекращения полномочий Товмасяна на основании дисциплинарных нарушений. Как одно из нарушений мы рассматриваем игнорирование письменных обращений судьи КС Ваге Григоряна, а также то, что КС принимает решения по делу Кочаряна при том, что у Товмасяна есть особые отношения с его адвокатом Арамом Орбеляном. Здесь налицо столкновение интересов", - заявил Варданян.

По словам главы парламентской комиссии, окончательное решение по этому вопросу примет сам Конституционный суд. "Парламент Армении тремя пятыми голосов обратится в КС, после чего уже члены суда сами примут решение. В любом случае решение остается за ними", - отметил он.

Политическая команда Пашиняна неоднократно жестко критиковала главу КС Грайра Товмасяна, обвиняя его в необъективности. Ситуация еще более накалилась, когда КС принял решение признать антиконституционной уголовную статью, на основании которой был осуществлен арест бывшего президента Роберта Кочаряна. Представители власти также осудили факт обращения КС по делу Kочаряна в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию.