Эрдоган: лидеры Турции, РФ и Ирана обсудят на саммите ситуацию в районах Сирии и беженцев

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Турции, России и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Хасан Роухани обсудят на саммите в Анкаре ситуацию в сирийской провинции Идлиб, на территориях к востоку от реки Евфрат, а также положение беженцев. Об этом заявил в понедельник турецкий лидер перед началом трехсторонних переговоров.

"Я желаю, чтобы наша встреча была успешна для Сирии, нашей страны и нашего региона. Мы смогли углубить наше сотрудничество при помощи трехсторонних саммитов для восстановления мира и стабильности в Сирии. Сегодня на нашей встрече мы обсудим ситуацию в Идлибе, на востоке Евфрата и положение дел сирийских беженцев", - подчеркнул он.

"Астанинский формат - это уникальная платформа для практических действий в Сирии. Нам нужно брать больше ответственности на себя для обеспечения мира в Сирии. Пришло время приложить еще больше усилий", - сказал Эрдоган в понедельник во время выступления перед трехсторонним саммитом.

Турецкий лидер отметил, что "благодаря трехсторонним саммитам достигнуты большие успехи в вопросах урегулирования в Сирии". Турция, Россия и Иран, по его словам, "полностью едины во мнении относительно необходимости сохранения политического и территориального единства Сирии и важности поиска полноценного и долгосрочного решения" конфликта в этой стране.

Эрдоган сказал, что на данный момент наиболее актуальными вопросами саммита являются "ситуация в Идлибе, обстановка к востоку от Евфрата и вопрос с беженцами", и "эти темы лидеры обсудят в ходе анкарской встречи".

Пятый по счету трехсторонний саммит по Сирии проходит в эти часы в Анкаре. В предыдущий раз встреча лидеров проходила в президентском дворце в районе Бештепе, а в этот раз - в историческом дворце Чанкая. Ранее в нем располагалась резиденция премьер-министра Турции, а до 2014 года - президента республики.

Первый саммит РФ, Турции и Ирана по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай"). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018), Тегеране (в сентябре 2018) и Сочи (в феврале 2019 года).