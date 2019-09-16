СМИ: Джонсона освистали протестующие в Люксембурге

БРЮССЕЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон не стал участвовать в пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем по итогам переговоров по Brexit после того, как его освистали протестующие. Об этом сообщил в понедельник бельгийский телеканал VRT.

По его данным, у здания правительства Люксембурга, где проходили переговоры между двумя премьерами, собрались десятки противников выхода Великобритании из ЕС. Они кричали "позор" в адрес Джонсона, когда тот покидал встречу.

Предполагалось, что оба лидера проведут совместную пресс-конференцию, однако, как передает ВРТ, в итоге Беттель в одиночку беседовал с журналистами.

Переговоры без результатов

До встречи с Беттелем Джонсон провел переговоры с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, которые завершились безрезультатно. Как сообщила ЕК, Евросоюз все еще не получил от Великобритании предложений по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава сообщества в рамках сделки, одобренной Брюсселем и Лондоном 25 ноября 2018 года.

В ЕК подчеркнули, что готовы "работать в режиме 24/7", чтобы достичь соглашения с британской стороной, и в этой связи возлагают надежды на саммит ЕС, который пройдет 17-18 октября.

В свою очередь в канцелярии главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10 по итогам встречи в Люксембурге заявили, что активизируют переговоры c ЕC по Brexit и будут проводить совместные консультации на ежедневной основе.

Перспективы Brexit

Встреча Юнкера и Джонсона должна была пролить свет на переговоры по Brexit, которые фактически зашли в тупик. Предполагалось, что стороны обсудят потенциальные альтернативы положению о "бэкстопе" (временный режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit - прим. ТАСС). Великобритания не согласна на "бэкстоп" в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако и Брюссель не устраивают альтернативные предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия. Именно решение вопроса об ирландской границе может открыть путь к заключению сделки между сторонами.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутый между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон пообещал, что страна покинет ЕС 31 октября со сделкой или без.