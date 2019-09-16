Роухани: сотрудничество Ирана, РФ и Турции может помочь решению региональных кризисов

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Расширение сотрудничества между Ираном, Россией и Турцией может гарантировать урегулирование региональных кризисов. Об этом заявил в понедельник иранский президент Хасан Роухани по итогам трехстороннего саммита по Сирии.

"Расширение сотрудничества трех стран может стать ключевой гарантией урегулирования ситуации в Сирии, а также всех остальных кризисов в регионе", - приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана. Он подчеркнул, что "сирийская проблема, как и другие кризисы в регионе, должна решаться мирным путем".

По словам президента, "незаконное присутствие войск США на территории Сирии ставит под угрозу суверенитет этой страны как полноценного члена ООН". "Мы повторяем, что американские силы должны как можно скорее покинуть этот регион, а власть Дамаска необходимо распространить на севере и востоке за Евфратом", - отметил он.

В понедельник в Анкаре проходит трехсторонний саммит по Сирии между Россией, Турцией и Ираном.

Первый российско-иранско-турецкий саммит по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи. По его итогам участники заявили, что создание зон деэскалации не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет арабской республики, а также призвали власти в Дамаске и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога. Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран прошли в Анкаре (апрель 2018 года), Тегеране (сентябрь 2018 года) и Сочи (февраль 2019 года).