Страны ООН приняли рекордное число резолюций за 73-ю сессию Генассамблеи

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Государства - члены ООН приняли 341 резолюцию за год работы 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявила в понедельник председатель завершающейся сессии ГА Мария Фернанда Эспиноса.

"За год работы Генассамблея приняла 341 резолюцию, это рекордное число за все время, - отметила она. - И мой призыв ко всем государствам: давайте вновь перечитывать принятые документы и выполнять их".

Также, как сообщила Эспиноса, в целом за год прошло 108 пленарных заседаний.

Она также поделилась, что ввела новый формат - "утренние "mingas" - регулярные встречи с постпредами стран при ООН для обсуждения актуальных вопросов международной повестки". Слово "mingas" взято из языка коренных народов Эквадора и означает коллективную работу. Приоритетами работы Эспиносы на посту председателя стали гендерное равенство, устойчивое развитие и борьба с климатическими изменениями и загрязнением океана.

С 17 сентября начнется новая 74-я сессия Генассамблеи ООН.