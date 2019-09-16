Роухани обсудил с Путиным экономическое сотрудничество и региональную безопасность

ТЕГЕРАН, 16 сентября. /ТАСС/. Президенты Ирана и России Хасан Роухани и Владимир Путин провели в понедельник двусторонние переговоры в Анкаре в преддверии саммита по Сирии. Об этом сообщается на официальном сайте президента Ирана.

"Иран и Россия помимо экономических и политических отношений наладили сотрудничество в области безопасности и атомных технологий", - заявил Роухани. По его словам, "благодаря политической воле правительств двух стран, нынешние отношения Москвы и Тегерана глубже и искреннее, чем когда-либо прежде".

Президент Ирана добавил, что "сотрудничество Ирана и Евразийского экономического союза является хорошей возможностью для развития экономического сотрудничества в различных областях между двумя странами". "Строительство электростанции "Сирик", а также электрификация железной дороги Гармсар - Инче Бурун стали еще одним символом нового этапа сотрудничества между нашими странами", - отметил он.

Евразийский экономический союз и Иран 17 мая 2018 года подписали временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. В одобренном меджлисом законе, в частности, закрепляются положения о преференциальном налоговом режиме для импортно-экспортных операций и о формировании списка товаров, на которые распространяются сниженные таможенные пошлины.

4 сентября министр энергетики Реза Ардаканиян Ирана во время встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком подписал дополнительное соглашение к договору о реализации проекта ТЭС "Сирик" на юге страны, который будет осуществляться в рамках предоставляемого Ирану российского экспортного госкредита на сумму $1,2 млрд. Ожидается, что работа по реализация проекта начнется до конца текущего года.

В настоящее время РЖД и Железные дороги Ирана сотрудничают в рамках проекта электрификации линии Гармсар - Инче Бурун, стоимость контракта составляет €1,2 млрд.