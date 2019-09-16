Президент Молдавии примет участие в заседании ЕАЭС в Ереване 1 октября

КИШИНЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон обсудил в ходе телефонного разговора с главой Белоруссии Александром Лукашенко двустороннее сотрудничество и заседание Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет 1 октября в Ереване.

"Провел телефонный разговор с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Говорили о проведении заседания Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое пройдет 1 октября в Ереване, где я также приму участие", - написал Додон в понедельник на своей странице в Facebook.

По его словам, в ходе разговора стороны констатировали активизацию контактов во всех областях, представляющих взаимный интерес.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года. По инициативе Додона республике на саммите глав государств ЕАЭС в Сочи 14 мая 2018 года был присвоен статус наблюдателя в этой организации. В 2014 году правительство Молдавии подписало соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Как показали опросы социологов, симпатии жителей страны между ЕАЭС и ЕС разделены примерно пополам.