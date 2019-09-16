Правительство Венесуэлы объявило о достижении договоренностей с частью оппозиции

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы и ряд представителей оппозиции договорились о создании Национального совета для диалога во имя мира - постоянного органа, в рамках которого политические противники будут вести переговоры по широкому кругу вопросов. Об этом сообщил в понедельник министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

"Мы создаем совет для диалога между правительством и действующими лицами, которые хотят найти решение", - сказал он. Выступление Родригеса транслировал в прямом эфире телеканал Venezolana de Television.

Министр отметил, что стороны уже договорились о созыве нового Центризбиркома, освобождении заключенных и возобновлении участия проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы в работе Национальной ассамблеи - однопалатного парламента, который находится под контролем политических противников действующей исполнительной власти. Со стороны оппозиции документ подписали Клаудио Фермин из партии "Решения для Венесуэлы", Тимотео Самбрано ("Изменимся") и Луис Ромеро ("Прогрессивный авангард").

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

В понедельник в подписании соглашения с правительством Гуайдо не участвовал.