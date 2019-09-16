Помпео обсудил с новым главой МИД Японии денуклеаризацию Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео затронул в ходе телефонного разговора с новым главой МИД Японии Тосимицу Мотэги денуклеаризацию Корейского полуострова, отношения между Токио и Сеулом, а также ситуацию в Ормузском проливе. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь поздравил главу МИД Японии с назначением на эту должность и подтвердил крепость двустороннего альянса, - отмечается в тексте. - Госсекретарь подчеркнул важность достижения общей цели - окончательной и поддающейся проверке денуклеаризации КНДР - и готовность работать с Японией по широкому кругу вопросов региональной и международной повестки".

"Майкл Помпео указал на необходимость конструктивного диалога между Японией и Южной Кореей, сотрудничества с союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, - говорится в сообщении. - Стороны также заявили о необходимости обеспечения для всех безопасного и свободного судоходства в Ормузском проливе".

Мотэги занял должность министра иностранных дел Японии 11 сентября, сменив на этом посту Таро Коно.