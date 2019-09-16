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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Нетаньяху заявил о готовности Израиля к возможным иранским провокациям

Израильский премьер отметил, что заботится о безопасности своей страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Израиль готов к возможным провокациям со стороны Ирана после атак на предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник в интервью израильскому армейскому радио Galei Tzahal.

"Я забочусь о безопасности Израиля и могу сказать вам, что мы хорошо подготовились", - сказал он в ответ на вопрос о том, готова ли его страна к потенциальным провокациям со стороны Тегерана.

В ночь на 14 сентября два предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах". Атаке подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После нападения на объектах вспыхнул пожар.

Теги
Саудовская АравияИзраильНетаньяху, БиньяминАтаки на предприятия Saudi Aramco
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