В Белоруссии рассказали о незаконном перемещении оружия из Украины в Россию

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Юрий Сенько в эфире телеканала "Беларусь-1" рассказал о фактах незаконного перемещения через границу республики оружия. Так, по его словам, совместно с органами госбезопасности таможенники перекрыли канал поставки оружия из Украины.

"Совместно с КГБ мы отрабатывали информацию о том, что из Украины транзитом через Беларусь перемещалось частями оружие в Литву, и оттуда более крупными партиями - в Россию, - сообщил глава ведомства. - Насколько мы располагаем информацией, в РФ в последующем при завершении спецоперации было выявлено большое количество оружия".

Сенько проинформировал, что это - автоматы, пистолеты, стрелковое оружие, около 9 тыс. боеприпасов. "Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории России", - сказал глава ГТК.

Он также сообщил, что в республике за восемь месяцев текущего года возбуждено 129 уголовных дел по фактам незаконного перемещения через границу наркотиков.

"На фоне общего роста числа желающих пересечь границу увеличиваются попытки перемещения и наркотических, и психотропных веществ, в частности, в Беларуси за восемь месяцев было возбуждено 129 уголовных дел по фактам незаконного перемещения наркотиков, это в четыре раза больше по весу, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сказал Сенько.

По его словам, на границе было изъято 626 кг наркотических веществ, тогда как в прошлом году - 156 кг. "Что характерно, из 626 кг изъятых наркотиков 615 кг предназначались для российских потребителей. Ввозились российскими курьерами для дальнейшего транзита по территории Беларуси", - отметил Сенько. Он также подчеркнул, что белорусская таможня выполняет функции по защите от контрабанды не только своей страны, но и партнера по Союзному государству.